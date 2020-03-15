”كورونا“ يعلق العمل بالمحاكم في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

قررت عدة محاكم مصرية، بينها مجلس الدولة والنقض اليوم الأحد، تعليق العمل لمواجهة فيروس كورونا الجديد.



وقالت إدارة مجلس الدولة، في بيان، إنها قررت تعليق العمل بجميع محاكم مجلس الدولة لمدة أسبوعين، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020 قرارا بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارا من صباح غد الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.

Advertisements

من جانبه، صرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، بأن محكمة النقض قررت تعليق جلساتها بدءا من غد الإثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الإثنين 30 مارس، وذلك بناء على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبدوره قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، تنظيم العمل بتواجد نصف القوة من الأعضاء والإداريين يوميا، وذلك لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 16/3/2020، مطالبا مديري الإدارات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات تنفيذ القرار.

كما أصدرت وزارة العدل بيانا بشأن اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات القضائية، بهدف تأجيل الدعاوى بالمحاكم لمدة أسبوعين.

وأوضح البيان، أن المستشار عمر مروان وزير العدل، نسق مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والنائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال الأسبوع الحالي والمقبل، دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوى مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت بالأمس أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 110 حالات، كما وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.