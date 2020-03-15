إصابة الوزيرة الفرنسية برون بوارسون‎ بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأحد، إصابة وزيرة الدولة للانتقال البيئي والتضامن برون بوارسون، بفيروس كورونا، لتكون بذلك ثاني حالة لأعضاء في الحكومة تصاب بالفيروس.



وقال مكتب الوزيرة، في بيان، إن صحة الأخيرة ”لا تستدعي القلق“، إلا أن جميع المخالطين لها ”سيخضعون أيضا للحجر الصحي“، حسبما نقلت شبكة ”فرانس إنفو“ الفرنسية.

والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية، إصابة وزير الثقافة فرانك ريستر بفيروس كورونا.

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وأصاب كورونا عددا من نواب البرلمان الفرنسي، حيث سجلت أول إصابة في 7 مارس/ آذار الجاري، وكانت للنائبة في مجلس الشيوخ (مجلس الأعيان في البرلمان) السيناتور جيلين بانتيل.

كما أصيب 10 نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، إضافة إلى عاملين اثنين آخرين في الجمعية بالفيروس، حسب المصدر ذاته.

والسبت، أعلن مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، ارتفاع وفيات كورونا إلى 91؛ إثر تسجيل 12 حالة جديدة.

وفي 11 مارس/ آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا ”جائحة“، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من ”الوباء العالمي“، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب كورونا نحو 158 ألفا في 153 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.