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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 288 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، أن حالات الوفاة بفيروس كورونا ارتفعت في إسبانيا لتسجل 288 حالة خلال 24 ساعة.
ويشار إلى أن عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ، أمس السبت، 136 حالة، وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بنسبة 35% لتسجل 7753.
وذكرت صحيفة «إلباييس» الإسبانية، في وقت سابق من اليوم، أن زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أصيبت بفيروس كورونا.
وكانت إسبانيا قد أعلنت، أمس السبت، حالة الطوارئ لمدة 15 يوما بسبب فيروس كورونا، حسبما قال سانشيز في كلمة متلفزة.
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