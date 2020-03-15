إسبانيا.. 100 وفاة وألفا إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أعلنت السلطات الإسبانية، يوم الأحد، تسجيل 100 وفاة بفيروس كورونا، وحوالي ألفي إصابة جديدة، خلال 24 ساعة.



وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة، فيما توفي منهم 288 شخصا؛ جراء فيروس ”كوفيد-19″، في الدولة التي فرضت عزلا شبه كامل؛ لمحاولة وقف تفشي الوباء.

Advertisements

وأفادت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات، السبت، بتسجيل أكثر من 5700 إصابة، وما لا يقل عن 183 وفاة.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مساء السبت، فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد، بحيث لن يسمح للسكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالخروج من منازلهم، إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى، أبرزها شراء الطعام أو الأدوية أو لتلقي العلاج.

وأغلقت المتاجر غير الأساسية والمدارس والمتاحف والنوادي الرياضية، في جميع أنحاء البلاد، وأُلغيت المسيرات الدينية المرتقبة، مطلع نيسان/أبريل لمناسبة عيد الفصح، في عدد كبير من المناطق والمدن، على غرار إشبيلية والأندلس.