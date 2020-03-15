السعودية تسجل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بسبب المخالطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بسبب المخالطة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".



وأكدت وزارة الصحة السعودية أن 100 حالة مصابة بكورونا لا تزال تتلقى العلاج، وتماثلت ثلاث حالات مصابة للشفاء، كما أشارت أنها لم تسجل أي حالة وفاة بسبب كورونا في المملكة السعودية.

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وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين فى الأراضي السعودية بوقف التجمعات حرصا على سلامة الجميع.

ودعمت السلطات السعودية، القطاع الخاص بـ50 مليار ريال ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة آثار كورونا.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»؛ إن هذا القرار جاء انطلاقًا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.