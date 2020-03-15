ليبيا تكشف تفاصيل نقل تركيا 7500 مرتزق سوري وداعشي بطائرات مدنية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، بشكل يومي، لأجل دعم الميليشيات التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج.

وأشار اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن تركيا جلبت ألفي مرتزق، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة (سابقا)، عن طريق طائرات مدنية.

الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة

وشدد المسماري على أن الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة والقوات التركية، مشيرا إلى وجود ألف خبير وضابط عسكري منهم في ليبيا. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقوع قتلى وسط الأتراك في العمليات العسكرية قائلا: "استهدفنا القوات التركية في معيتيقة".

وأضاف أن ميليشيات مصراتة تحاول الهجوم على سرت، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي يسعى إلى عدم استغلال الأعداء لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق.

فشل المرتزقة

ويوم الخميس الماضي، أشار اللواء المسماري إلى أن التدخل التركي في الأزمة الليبية، ليس أمرا حديثا، لأن الأتراك موجودين في البلاد بشكل فعلي منذ سنة 2014، سواء عبر دعم التنظيمات الإرهابية وإسعاف عناصرها، أو من خلال نقل إمدادات وأسلحة، وهذا الأمر تورطت فيه قطر بدورها.

لكن ما تغير في الرابع من أبريل الماضي، بحسب المسماري، هو أن أنقرة قررت أن تتدخل علنا، في تحد صريح لقرارات مجلس الأمن وكافة القواعد الدولية.

تركيا تساند الإخوان

وبيّن المسماري أن تركيا لا تدعم حكومة السراج وإنما تساند جماعة الإخوان المتحالفين مع تنظيمات أجنبية متطرفة مثل القاعدة وداعش، وبالتالي، فإن أنقرة لا تعمل في إطار سياسي واضح.

وعندما سئل المتحدث العسكري حول الأثر الميداني للمرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، وما إذا كانوا قد أحدثوا منعطفا فعليا في معركة العاصمة طرابلس، قال المسماري، إن المقاتلين لم يرجحوا الكفة لصالح الميليشيات، لأنهم لا يتمتعون بدراية عسكرية كبيرة.

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وأضاف أن هؤلاء المرتزقة الذين يصل عددهم إلى 4750، ليست لديهم فكرة عن التعبئة العسكرية ولا يعرفون كيفية القتال والانسحاب، كما أنهم يبنون فكرهم العسكري على كثافة النيران، رغم عدم جدواها.

قال اللواء أحمد المسمارى، الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، إن تركيا تنقل الإرهابيين بطائرات مدنية إلى الأراضى الليبية، لافتًا إلى أن هناك 190 من المرتزقة الذين جلبتهم انقرة فروا إلى أوروبا، مؤكدًا أن تركيا نقلت آلاف الإرهابيين إلى ليبيا.

شعار داعش



وأضاف أحمد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى، أن المرتزقة الموجودين فى ليبيا وجيش اردوغان يرتدون ملابس عليها شعار داعش، موضحًا أن النماذج الموجودة فى ليبيا كلهم يتعاطون المخدرات ونجد معهم ترامادول وغيره يأتي عبر لإرهابيين في سوريا، مؤكدًا أن ذهاب العقل والتجنيد هو سلاح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الأراضى العربية. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وتابع أن الإرهابى أبو الفرقان ظهر فى سوريا وبعد ذلك فى ليبيا وهو يدير حروب أردوغان بالمنطقة، مضيفًا أن القوات المسلحة الليبية تقاتل من اجل السلام ومحاربة الإرهاب والدفاع عن أرضها وشعبها.

وأشار إلى أنه تم تدمير عدد كبير من الأسلحة والذخائر التركية فى الأراضى الليبية، مؤكدًا أن الإرهابيين لديهم قنوات الجزيرة التى تبث لهم الأخبار، موضحًا أنه يخصص 50 مليون دينار ليبيى للإرهابيين.

وأوضح أن القوات المسلحة الليبية استهدفت القوات التركية فى مطار معيتيقة.

أردوغان جلب 7500 مرتزق سوري

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الليبي إن عدد المرتزقة السوريين الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلغ 7500 شخص، فضلا عن ألف ضابط وفرد تركي، لافتا إلى أن أردوغان يرسل إلى غرب ليبيا من 300 إلى 400 مرتزق أسبوعيا.

بينما قدر عدد الإرهابيين الذين جلبتهم تركيا من جبهة النصرة وداعش حوالي 2000 إرهابي. وأضاف أن 190 عنصرا سوريا هربوا إلى أوروبا.

وأكد أن رجال الإخوان يسيطرون على مصرف ليبيا المركزي، وأبرزهم أسامة الصلبي، ويصرفون المليارات للإنفاق على الميليشيات.

كما كشف أن قادة الفصائل الذين يدعمون التدخل التركي حصلوا على مكافآت مالية بالملايين.