حاصباني: أتمنى أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإقفال كل المؤسسات ما عدا الضرورية

تمنى نائب رئيس الحكومة السابق ​غسان حاصباني​، في حديث تلفزيوني، ان يصدر ​مجلس الوزراء​ قراراً بإقفال كل المؤسسات ما عدا المؤسسات الضرورية، إضافة الى عزل بعض المناطق، والتعاون من أجل أخذ التدابير اللازمة للوقاية من ​فيروس كورونا​.

وأوضح أنه "عندما تحدثنا عن توقيف الطيران من الدول الموبوءة كإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية، طلبنا بحجر صحي الزامي للوافدين اللبنانيين من هذه الدول"، لافتاً إلى أن أرقام إصابات كورونا، تظهر أن في لبنان الفيروس ينمو بشكل سريع جداً للأسف.

وفي حين أشار إلى أن "ما يهمنا أن تكون أعداد المصابين بفيروس كورونا الى انخفاض بعد 145 يوماً، ونحن سنتعاون مع الجميع لكي تنخفض الأعداد اليومية للمصابين"، أكد أن "​القطاع الصحي​ في لبنان لا يتحمل ضغط الشعب اللبناني ككل، ومنذ الـ 2017 عملت كوزير صحة عامة على تأمين 120 مليون دولار للرعاية الصحية الأولية بينهم 63 مليار دولار للمستشفيات الحكوميّة".