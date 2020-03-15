أفادت معلومات صحافية بان شابا قتل ب​اطلاق نار​، نتيجة خلاف بين بعض الاقارب من آل الكجك وآل المعوش في بلدة الجية، على خلفية ايقاف سيارة. وعلى الأثر حضرت ​القوى الأمنية​ وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل نتيجة خلاف على ايقاف سيارة في الجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.