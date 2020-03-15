قوى الأمن تنشر فيديو للكورنيش البحري في بيروت بعد اخلائه من المواطنين

نشرت ​قوى الأمن الداخلي​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للكورنيش البحري في بيروت بعد إخلائه من المواطنين. وكانت ​القوى الأمنية​ قد دعت المواطنين إلى إخلاء الكورنيش البحري بعد أن شهد إزدحاماً.

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