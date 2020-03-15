أعلنت مصلحة الطلّاب في "القوّات اللبنانيّة"، في بيان، عن "وضعها كلّ طاقات طلّابها في مجالات الهندسة والطبّ والتّمريض، بهدف إنشاء فرق من المتخصّصين لمساعدة الطواقم الطبيّة التي تهتمّ بمعالجة المصابين بفيروس الكورونا، اضافة الى وضع متطوّعيها بالتّنسيق مع المنسقيّات والمكاتب والمراكز الحزبيّة في خدمة البلديّات والجمعيّات، وذلك لتأمين التغطية اللّازمة لكافة المناطق اللبنانيّة حيث تدعو الحاجة".
ودعت المصلحة من "المتخصّصين والقادرين على توظيف قدراتهم في هاتين الخدمتين الإنسانيّتين، من كافة المناطق اللبنانيّة أن يبادروا إلى التّواصل مع المعنيّين في منطاقهم، وذلك لتوفير الخدمة والتّكاتف على كافة الأراضي اللبنانيّة التي تحتاج العون، كما لكلّ من يرغب في التطوع مع مصلحة الطلّاب، يُرجى الاتّصال بمنسقي المناطق أو المراكز، أو عبر الرقم التّالي: 70925464".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الطلّاب بالقوّات اللبنانيّة: نضع كلّ طاقاتنا للمساعدة بمعالجة المصابين بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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