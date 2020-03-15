نقابة الأطباء تمنت على حسن صرف النظر عن القرار الذي اتخذه بحق الطبيب هادي مراد

تمنت ​نقابة الأطباء​ على وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ صرف النظر عن القرار الذي اتخذه بحق الطبيب هادي مراد ريثما تتم معالجة الأمر ضمن الاطر النقابية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها ​القطاع الصحي​، وحفاظا على الانسجام والتناغم في الآداء الطبي.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن التعبير عن الرأي هو حق محفوظ لكل الأطباء، ولكن نظراً للتحديات الطبية التي يمر بها الوطن فإنها تدعو جميع الأطباء إلى الخطاب الهادئ والرصين ودعم الجهات الرسمية في جهودها حتى نتخطى هذه الأزمة بأقل الخسائر.

كما لفتت نظر الأطباء الى أنه عند حدوث أوبئة أو كوارث صحية يفرض القانون على الجميع الالتزام بقرارات ​وزارة الصحة العامة​ وتعاميمها، داعية من منطلق مسؤولياتها، الأطباء الى مؤازرة الجهات الرسمية والمشاركة في الأعمال التطوعية للخروج من هذه الأزمة.

وأكدت النقابة حرصها الدائم على احترام الاطباء لموجبات الآداب الطبية والالتزام بها، موضحة أنه سبق لها ان اتخذت اجراءات رادعة في شأنها وأجرت نقاشا حولها مع الطبيب موضوع الدعوى الحالية، مشجعة اياه على الانتساب الى النقابة.