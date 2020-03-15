أكد المكتب الإعلامي لرئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ أي اعلان أو بيان رسمي حول آلية عمل ​المصارف اللبنانية​ في المرحلة المقبلة سيصدر بعد اعلان مقررات جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في هذه الأثناء، وبالتالي لا يتبنى المكتب أي بيانات مسربة في هذا الإطار. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لصفير: أي بيان رسمي حول آلية عمل المصارف سيصدر بعد اعلان مقررات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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