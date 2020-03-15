المطران عون أعلن تخصيص المقر الصيفي في لحفد للحجر الصحي

أعلن راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، في حديث اذاعي، أنه تم تخصيص المقر الصيفي للمطرانية في بلدة لحفد في قضاء جبيل، للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا من دون عوارض.
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