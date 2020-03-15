المطران عون أعلن تخصيص المقر الصيفي في لحفد للحجر الصحي

أعلن راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​، في حديث اذاعي، أنه تم تخصيص المقر الصيفي للمطرانية في بلدة لحفد في قضاء جبيل، للحجر الصحي للمصابين ب​فيروس كورونا​ من دون عوارض.

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