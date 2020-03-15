الأعلى للدفاع يعلن حالة طوارئ صحية ويوصي بالتعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط

أعلن أمين عام ​المجلس الأعلى للدفاع​ اللواء الركن ​محمود الأسمر​ أن المجلس قرر الطلب من الحكومة أعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورنا وفق ما يمليه الدستور اللبنانية. وبعد إنتهاء جلسة المجلس التي عقدت في ​القصر الجمهوري​ في بعبدا، أشار إلى أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ اعتبر أن الحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ، في حين أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ اعتبر أن الوضع القائم بات يستدعي خطوات أكثر شمولية، في حين عرض وزير الصحة العامة حمد حسن الوضع من الناحية الصحيّة والإستشفائيّة.

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