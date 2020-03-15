أعلن إتحاد بلديات ​الشوف​ السويجاني وتجمع سائقي وأصحاب الباصات في الشوف عن توقيف حركة ​النقل العام​ على خط "الشوف بيروت - الكولا" و "الشوف - عاليه" ابتداء من يوم الإثنين في 11 - 3 - 2020 وحتى اشعاراً آخر، على ان يتم وضع خطة طوارئ للمناوبة ضمن شروط وقائية يعلن عنها في وقت لاحق.

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كانت هذه تفاصيل خبر إتحاد بلديات الشوف السويجاني: وقف حركة النقل العام من الشوف إلى بيروت وعاليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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