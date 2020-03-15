النشرة: توقيف اربعة صيارفة غير قانونيين في صيدا

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "تنفيذ قوة من مكتب ​مخابرات الجيش اللبناني​، حملة ​مداهمة​ لعدد من الصرافين العاملين في وسط المدينة – ​شارع المصارف​، واوقفت اربعة منهم لعدم حيازة بعضهم ترخيصاً بمزاولة المهنة وعدم التزامهم جميعا بسقف الألفين ليرة لسعر صرف ​الدولار​، وتمت احالة الصرافين الأربعة الى الجهات القضائية المختصة".

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