الخارجية العراقية: نعمل على حشد جهود الأصدقاء والشركاء لمنع خرق السيادة مجددا

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية ​العراق​ية، أحمد الصحاف، أن "العراق يعمل على حشد جهود كل الأصدقاء والشركاء له في دعم موقفه بشأن احترام سيادة العراق وعدم خرق هذه السيادة مجدداً، وذلك عقب الضربات الجوية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمنية عراقية وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى"، مشيراً الى ان العراق يرفض "رفضا قاطعا أن يكون ساحة صراع أو حروب بالوكالة أو لمناوشات بالنيابة بين هذه الجهة أو تلك".

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