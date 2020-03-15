الصحة العمانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21 حالة

أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، "تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21 حالة، منهم 18 حالة منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، في حين أنه يتم التقصي الوبائي عن حالتين".
وشددت الوزارة على "ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحى واتباع إرشادات الوقاية الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة"، لافتةً إلى "ضرورة تجنب ارتياد دور السينما، ,السفر إلّا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية".
كما دعت الوزارة "أصحاب القوارب المفتوحة العاملة فى سواحل محافظة مسندم إلى التوقف الفورى لعمليات استيراد وتصدير البضائع عبر المناولة اليدوية فى عرض البحر، بينها وبين القوارب المفتوحة القادمة من إيران، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".
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