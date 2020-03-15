المتاجر البريطانية تناشد المواطنين التوقف عن الشراء بدافع الذعر

أفادت وكالة "رويترز" أن "متاجر المواد الغذائية في بريطانيا، ناشدت المتسوقين للتوقف عن الشراء بدافع الذعر أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر من بينها تيسكو وسينسبري وأسدا وموريسونز، إن تجار التجزئة اجتمعوا لكتابة رسالة لعملائهم ودعوتهم إلى مراعاة الآخرين في طريقة تسوقهم، وستنشر رسالتهم في إعلانات في الصحف الوطنية يومي الأحد والاثنين".
ولفتت الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون في الرسالة الى "أننا نتفهم مخاوفكم ولكن شراء أكثر مما هو مطلوب قد يعني أحيانا ترك الآخرين دون احتياجاتهم، هناك ما يكفي للجميع إذا تعاوننا جميعا معا".
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