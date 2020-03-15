أشار وزير النقل الفرنسي جون بابتيست دجوباري، إلى أن "بلاده طلبت من شركات الطيران، المساعدة في إعادة آلاف المواطنين العالقين في المغرب، بعد أن أوقفت الأخيرة مع 30 دولة بسبب فيروس كورونا"، موضحاً ان أنه "طلب من شركات الطيران المضي في جميع عمليات إعادة المواطنين الفرنسيين إلى الوطن، ولا سيما في المغرب"، لافتاً إلى أنه "منذ أمس كانت هناك بعض الرحلات الجوية خاصة من مراكش والدار البيضاء والرباط"، مشدداً على أنه "سيتم إرسال رحلات أخرى إلى أغادير وطنجة لإعادة حوالي 12 ألف مواطن فرنسي من المغرب."
من جهته، أكد القنصل الفرنسي في المغرب فيليب كاسيناف، في بيان، أن "فرنسا لن تتولى إعادة المواطنين بنفسها، طالما كان هناك خيار السفر على الخطوط الجوية التجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل الفرنسي: طلبنا مساعدة شركات الطيران في إعادة الفرنسيين إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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