حاکم محافظة خوزستان الإيرانية: إصابة 5 جنود بالحرس الثوري والجيش بكورونا

أعلن حاکم محافظة خوزستان الإيرانية غلام رضا شريعتي، عن "إصابة 5 جنود في ​الحرس الثوري​ و​الجيش​ ب​فيروس كورونا​ في قاعدتين عسكريتين بالمحافظة"، داعياً المسؤولين عن القاعديين إلى "تقليص أعداد العاملين فيهما حتى الحد الأدنى وعدم استدعاء الجنود من دون سبب، وستتم معاقبة من يتساهلون في منع نشر الفيروس".

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