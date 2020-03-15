أعلنت السلطات في ​اسرائيل​، ان رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، "خضع لفحص ​كورونا​ المستجد"، مشيراً الى ان "نتانياهو لم يظهر أي أعراض خاصة ببكورونا قبل الخضوع للاختبار، والذي كان احترازياً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الاسرائيلية: نتانياهو يخضع لفحص فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.