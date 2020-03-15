السلطات الهولندية تسجل 8 حالات وفاة جديدة جراء كورونا

أشار المعهد الوطني للصحة العامة الهولندية "تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بسبب ​فيروس كورونا​، ليرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة، توازياً مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 1135 حالة بعد تسجيل 176 إصابة جديدة".

بالتوازي، كان رئيس الوزراء الهولندى ​مارك روته​، أصدر خلال مؤتمر صحفي، أمراً بكفّ السكان عن المصافحة، فى إطار المساعى المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.