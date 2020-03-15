السلطات الهولندية تسجل 8 حالات وفاة جديدة جراء كورونا

أشار المعهد الوطني للصحة العامة الهولندية "تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة، توازياً مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 1135 حالة بعد تسجيل 176 إصابة جديدة".
بالتوازي، كان رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، أصدر خلال مؤتمر صحفي، أمراً بكفّ السكان عن المصافحة، فى إطار المساعى المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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