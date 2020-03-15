ماكرون: لا خيار سوى الإجراءات الصارمة لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ انه "لا خيار لدى ​الحكومة​، إلا فرض إجراءات صارمة لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، معتبراً انه "الضامن لصحة المواطنين وكذلك للحياة الديمقراطية في البلاد"، مشدداً على انه "سنتغلب على هذه ​الأزمة​ بالتصرف بمسؤولية معاً ومن أجل بعضنا البعض، وقرار إغلاق المتاجر و​المطاعم​ كان يتعين اتخاذه، لأن الكثير من الناس تعاملوا بتراخ شديد فيما يتعلق بحماية أنفسهم من الفيروس".

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