وزيرة الدفاع الألمانية: جاهزية الجيش مضمونة في ظل انتشار فيروس كورونا

أشارت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب كارنباور، إلى أنها "ترى أن جاهزية ​الجيش الألماني​ مضمونة في ظل أزمة انتشار ​فيروس كورونا​ الجديد "كوفيد 19"، لافتةً إلى أنها تخطط على جميع المستويات "لأن يكون بإمكاننا تغطية جميع النطاقات الحساسة بشكل آمن".

وشددت كارنباور على أنها استدعت جنود الاحتياط أيضا، "من أجل تقديم الدعم في مستشفيات الجيش الألماني والإسعافات الأولية"، موضحةً أنه "كان هناك حتى مساء الجمعة 120 حالة اشتباه مبررة و18 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا داخل صفوف الجيش الألماني".

كما طالبت برفع ميزانية الدفاع الألمانية، منوّهةً بأن "​وزير المالية​ أولاف شولتس تعهد بذلك". وأشارت إلى أن "التحديات على نطاقي السياسة الخارجية والسياسة الأمنية ستستمر في الزيادة"، مفيدةً بضرورة "تكييف قدرات الجيش الألماني على ذلك".