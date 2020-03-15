صحيفة "bild": ألمانيا تستعد لإغلاق حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا اعتبارا من يوم غد

أعلنت مجلة Focus Online وصحيفة Bild أن "​ألمانيا​ تستعد لإغلاق حدودها مع ​فرنسا​ و​النمسا​ و​سويسرا​ اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك بالتزامن مع تسجيلها 733 إصابة إضافية خلال يوم واحد، في حين بلغت حصيلة مصابيها 3795 بينهم ثمانية توفوا، واحدة من الدول الأكثر تضرراً من الفيروس في ​أوروبا​".

هذا وأعلنت السلطات الالمانية في وقت سابق، عن "إغلاق المسابح و​صالات السينما​ و​الرياضة​ والنوادي، وفرضت على ​المطاعم​ مسافات متباعدة بين روادها، بالإضافة إلى إغلاق ​دور الحضانة​ و​المدارس​ و​الجامعات​ اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما منع بعضها أصلا التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص".