أعلنت مجلة Focus Online وصحيفة Bild أن "ألمانيا تستعد لإغلاق حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك بالتزامن مع تسجيلها 733 إصابة إضافية خلال يوم واحد، في حين بلغت حصيلة مصابيها 3795 بينهم ثمانية توفوا، واحدة من الدول الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا".
هذا وأعلنت السلطات الالمانية في وقت سابق، عن "إغلاق المسابح وصالات السينما والرياضة والنوادي، وفرضت على المطاعم مسافات متباعدة بين روادها، بالإضافة إلى إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما منع بعضها أصلا التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة "bild": ألمانيا تستعد لإغلاق حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا اعتبارا من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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