الأمن العام الإسرائيلي: القاء القبض على إسرائيلية بتهمة التخابر لصالح "حماس"

أعلن جهاز ​الأمن العام​ الإسرائيلي "​الشاباك​"، عن "كشفه خلال الأسابيع القليلة الماضية عن نشاط ل​حركة حماس​ الإرهابية في ​قطاع غزة​، التي قامت بتجنيد مواطنة إسرائيلية كعميلة لصالحها، وفي تاريخ 17 شباط 2020 تم اعتقال المدعوة آية خطيب، وهي مواطنة إسرائيلية تبلغ من العمر 31 عامًا، متزوجة ووالدة لطفلين من سكان قرية عرعرة في وادي عارة، حيث تم نقلها للتحقيق لدى جهاز الأمن العام".

وأشار إلى أن المتهمة "آية خطيب، حوَّلت لعناصر حركة حماس الإرهابية في إطار هذه العلاقة، مئات الآلاف من الشواقل عن طريق الاحتيال وخداع منظمات الإغاثة والمواطنين الأبرياء".