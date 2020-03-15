وزير الخارجية الإماراتي: متضامنون مع إيران وشعبها في مكافحة كورونا

أكد وزير الخارجية والتعاون ​الإمارات​ي عبدالله بن زايد آل نهيان، "تعاطف بلاده وتضامنها مع الشعب و​الحكومة الإيرانية​، في مكافحة وباء ​فيروس كورونا​ العالمي".

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، خلال اتصال هاتفي مع آل نهيان، عن "تقديره لإعلان الإمارات تضامنها مع الشعب الإيراني في هذه الفترة"، معتبراً أن "مسألة كورونا قضية عالمية تتطلب التصميم والتعاون والمساعدة بين جميع دول العالم لهزيمته".