الحكومة الفلسطينية تعلن تماثل 15 مصابا بفيروس كورونا للشفاء

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، في ​مؤتمر صحفي​، أنه "تم إجراء فحوص لـ21 مصاباً ب​فيروس كورونا​ من 38، أثبتت أن 15 حالة منهم أخذت تظهر عليهم بوادر التعافي"، مشيراً الى "وجود سيدة ألمانية وضعها حرج جدا بين المصابين، والـ21 الباقين هم من أوائل المصابين بالفيروس، وسيتم متابعتهم وإجراء فحصين إضافيين لهم، وإذا أظهروا تحسنا سيعودون إلى بيوتهم"، مؤكداً "وجود بوادر تعاف للحالات في ​بيت لحم​، خاصة أن جميع المصابين الـ38 التزموا بكافة التعليمات التي أعطيت لهم، وكانوا بالحجر الصحي، وكذلك عائلاتهم التزمت بالتعليمات الصحية".

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