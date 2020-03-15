هيئة مكافحة الفساد بالسعودية: ضبط قاضيين أثناء استلامهما رشوة للإخلال بواجباتهما

أعلنت هيئة الرقابة و​مكافحة الفساد​ بالسعودية عن "نتائج تحقيقات لمتهمين بالفساد"، مشيرة الى ان "قضاة وعدة ضباط بين المتورطين في قضايا الفساد، والمتهمون في التحقيقات استولوا على 379 مليون ريال سعودي، والضباط المتقاعدين استغلوا العقود الحكومية في ​وزارة الدفاع السعودية​"، موضحة ان 9 مسؤولين المتورطين في القضية نتج عنها أضرار في جامعة المعرفة، وتم ضبط قاضيين أثناء استلامهما رشوة للإخلال بواجباتهما".

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