إسبانيا تعلن عن ألفي إصابة بكورونا ونحو مئة وفاة

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أعلنت السلطات الإسبانية الأحد تسجيل حوالى ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة في إسبانيا، الدولة الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.

وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما تُوفي 288 شخصاً جراء فيروس كوفيد-19 في الدولة التي فرضت عزلاً شبه كامل لمحاولة وقف تفشي الوباء.

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