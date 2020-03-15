جورجيا ثاني ولاية أميركية ترجئ الانتخابات التمهيدية

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واشنطن: أرجأت جورجيا إلى 19 أيار/مايو الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي المقررة في 24 آذار/مارس، على خلفية المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك ثاني ولاية أميركية تقوم بهذه الخطوة بعد لويزيانا.

وأعلن وزير الدولة في حكومة ولاية جورجيا براد رافنسبرغر في بيان السبت "تتطور الأحداث سريعاً وأولويتي الأساسية حماية موظفينا في مكاتب التصويت وعائلاتهم والمجتمع بشكل عام"، في إطار إعلانه إرجاء هذه الانتخابات لشهرين.

وفي وقت سابق خلال اليوم، أعلن حاكم جورجيا حال الطوارئ الصحية مع اكتشاف 66 حالة إصابة ووفاة شخص في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

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وأعلنت سلطات لويزيانا إرجاء الانتخابات التمهيدية الديموقراطية من 4 نيسان/ابريل إلى 20 حزيران/يونيو، على خلفية تفشي الفيروس.

في المقابل، أكدت ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا إجراء انتخاباتها في موعدها الأسبوع المقبل.

وحتى الآن، أجري أقل من نصف الاستحقاقات الانتخابية للحزب الديموقراطي (25 من أصل 57)، التي ينتج عنها اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.