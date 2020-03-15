شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يقضى على رياضة الدوحة.. السلطات القطرية تعلن إلغاء البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكس أن اللجنة الأولمبية القطرية، قررت إلغاء وتأجيل البطولات التى تقوم باستضافتها، إثر تفشى فيروس كورونا، حيث تم إلغاء بطولة آسيا للرجبى 7 "رجال وسيدات"، التى تقام فى 4 إلى 8 مارس الجارى، وكذلك بطولة قطر الآسيوية للناشئين الثانية للتنس من 13 إلى 18 إبريل، وبطولة "الكويست" الخليجى 3×3 لكرة السلة فى إبريل المقبل، بالإضافة إلى بطولة قطر الأولى للاتحاد الدولى للتنس للرجال من 9 إلى 15 مارس، وبطولة غرب آسيا للرجبى 15 "رجال" من 2 إلى 5 إبريل المقبل، وبطولة قطر الآسيوية للناشئين الأولى للتنس من 6 إلى 11 إبريل.

وقامت اللجنة بتأجيل بطولات أخرى وهي: الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة، والمقرر إقامتها فى يونيو المقبل، وبطولة كأس العالم الثالثة عشرة للجمباز الفنى "رجال وسيدات" على أن تقام من 3 إلى 6 يونيو، والبطولة الودية للكريكت للشباب تحت 19 سنة فى أكتوبر، وبطولة قطر الثانية للاتحاد الدولى للتنس للرجال، وبطولة قطر الدولية الأولى للشباب للتنس، وبطولة قطر الدولية الثانية للشباب للتنس، وبطولة الاتحاد لمحترفى الإسكواش، وبطولة الدوحة المفتوحة للناشئين للإسكواش، وبطولة قطر المفتوحة للناشئين للإسكواش، وبطولة الاتحاد لمحترفى الإسكواش، وكانت وزارة الصحة القطرية قد أعلنت مؤخرا عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 320 حالة مؤكدة بالفيروس المُميت.

الجدير بالذكر أن هناك حالة من الاستياء الشديد انتشرت بين المواطنين بسبب التقاعس الحكومى عن ضبط الأسعار فى ظل حالة الذعر من تفشى فيروس "كورونا" فى قطر، لإصرار النظام على استقبال المسافرين من إيران ومن بعض الدول رغم تفشى الفيروس بها لأهداف سياسية دون أن يضع النظام فى الاعتبار صحة وحياة المواطن فى المقام الأول.

موقع قطريليكس ذكر، أن التقاعس الحكومى ظهر بشدة فى غياب الرقابة على أسعار الكمامات التى زاد الطلب عليها بنسبة كبيرة ورفع التجار أسعار الكمامات بنسبة هائلة وصلت لـ2000%، فى استغلال واضح لخوف المواطنين.