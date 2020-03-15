شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: خفض التجمعات داخل المجلس وفقا للإجراءات بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الجلسات العامة للبرلمان ستعود للانعقاد فى 29 مارس الجارى، موضحا أن هناك حرص للتماشى مع سياسة الدولة المصرية فى التقليل من فرص التجمعات منعا لتسلل فيروس كورونا وفى إطار الإجراءات الاحترازية وخطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن اللجان النوعية للبرلمان لن تعقد اجتماعاتها إلا فى حال الضرورة القصوى خاصة وأن النواب هم ممثلى الشعب المصرى والعاملين على صالحه، مشيرا إلى أن هناك توجيها من رئيس مجلس النواب باتباع إجراءات الوقاية وتعليق العمل اذا أمكن ذلك.

وأشاد "وهدان"، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعليق الدراسة وهى خطوة رائعة لطمأنة أولياء الامور، مطالبا الأسر باتباع إجراءات النظافة العامة وغسل الأيدى المتكرر وتغيير ثقافات السلام والاحضان بين الأهالى، ووقف شرب الشيشة للحد من انتشار العدوي.

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ولفت إلى أن هناك حرص فى الحفاظ على صحة المواطن، مؤكدا أن انعقاد اللجان النوعية سيكون فى أضيق الحدود خلال هذه الفترة توائما مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى، على أن يتم الاعتماد أكثر على التواصل الالكتروني.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.