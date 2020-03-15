شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لخارجية البرلمان حول توجيه الحكومة بوقف التعامل مع شركات بناء سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء المقبل وذلك لتوجيه الحكومة بضرورة إيقاف التعامل مع الشركات العالمية التى تتعامل فى بناء سد النهضة والتى لها مصالح فى مصر ومنع أية تعاقدات مستقبلية مع هذه الشركات. وأكدت اللجنة أن ذلك فى إطار التحرك البرلمانى والشعبى فى حماية الأمن المائى المصرى والتمسك بالحقوق والثوابت المصرية فى هذا الشأن، وذلك بحسب بيان رسمى صادر عن رئيس اللجنة كريم عبدالكريم درويش .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لخارجية البرلمان حول توجيه الحكومة بوقف التعامل مع شركات بناء سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.