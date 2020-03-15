شكرا لقرائتكم خبر عن "ملاحقة جنائية وتأديبية".. البرلمان يحذر موظفيه من ترويج شائعات الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص المؤسسة التشريعية على الصحة العامة وعدم نشر الشائعات حول فيروس كورونا، بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، منذ قليل، بيانا للأمانة العامة للبرلمان حذرت فيه من الملاحقة القانونية (التأديبية والجنائية) لمن يساهم من الموظفين فى نشر أى معلومات خاطئة أو أكاذيب حول فيروس كورونا داخل الأمانة.

وجاء بالرسالة التى تم بثها منذ قليل الأتى: "السادة العاملين.. تحذير هام، فى شأن التدابير والإجراءات الاحترازية التى اتخذها الامانة العامة للمجلس حيال مكافحة فيروس كورونا الجديد، يرجى العلم، فأن من يساهم فى نشر أى شائعات أو اخبار مغلوطة أو اكاذيب داخل الأمانة يعرض نفسه للمسألة القانونية التأديبية والجنائية ".

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كما بثت الإذاعة الداخلية، نشره حول الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من الفيروس تحت شعار "خاف على نفسك .. خاف على بلدك"، ومنها الحفاظ على غسل اليدين بالمياه والصابون.

وشملت الإرشادات التى بثتها الأمانة العامة التأكيد على الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الأسطح واستخدام المناديل حال العطس والقائها فى سلة النفايات، وتجنب الاحتكاك المباشر مع المصابين أو استخدام أدواتهم الشخصية، بالإضافة إلى الحرص على استخدام الكمامات حال التعامل مع حالات مشتبه بإصابتها مع التأكيد على أهمية ممارسة العادات الصحية ومنها الأكل الصحى والرياضة.

جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزى، قرر إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس بدءًا من يوم 11 مارس 2020.