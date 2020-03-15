الدنمارك: دفع 75% من أجور موظفي القطاع الخاص في ظل أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ):

تعتزم الحكومة الدنماركية دفع 75 في المئة من أجور موظفي القطاع الخاص، الذين يعملون عبر الانترنت، وسط أزمة كورونا، وذلك وفق اتفاق تم إبرامه بين الحكومة ومنظمات أرباب الأعمال والنقابات العمالية.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريديركسن في مؤتمر صحفي شهد إعلانها عن الاتفاق إن الحكومة تفهمت أنه ربما يكون هناك حاجة لإعادة موظفين إلى منازلهم بسبب نقص العمل، لكن "عدم إقالتهم".

وأضافت أنه سيتعين على الموظفين، في المقابل، الحصول على عطلة أو إجازة لمدة خمسة أيام.

ويعد الاتفاق ساريا بداية من التاسع من مارس وحتى التاسع من يونيو.

وذكر لارس ساندال سورينسن، من اتحاد الصناعات الدنماركية، أن هذه الخطوة ستساعد عشرات الآلاف من الشركات، وقال: "الكثيرون في وضع بائس".

وقالت ليزيت ريسجارد، رئيسة الاتحاد الدنماركي للنقابات العمالية: "الأوقات الاستثنائية تحتم اتخاذ إجراءات استثنائية".

وذكرت فريديركسن في المؤتمر الصحفي أن

الدنمارك سجلت حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

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