اليوم.. قطع المياه عن الجيزة لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة الثالثة عصر اليوم حتي الساعة التاسعة مساء اليوم.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظرًا للتزايد المستمر لارتفاع نسبة العكارة بمجري نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الأمر الذي ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلى حوالي 4500 وحدة عكارة مما أدي إلى عدم قدرة المروقات علي التخلص من العكارة وأحدث ذلك انسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخري وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.

وأكدت الشركة أنه توفر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.