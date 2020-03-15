إلغاء التجمعات الرياضية بنادي سوهاج الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
قرر مجلس إدارة نادي سوهاج الرياضي، برئاسة الدكتور نشأت العريس، منع أي تجمعات بمختلف الأنشطة، كإجراء احترازي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما قرر النادي، تعليق كافة الأنشطة الرياضية بمختلف المراحل السنية، لمدة أسبوعين، بداية من اليوم الأحد 15 مارس.
وكان اتحاد الكرة، قد أعلن تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من غدٍ الاثنين الموافق 16 مارس، بناًء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.
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