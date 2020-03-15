رئيس كازاخستان يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نور سلطان - أ ش أ

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بالبلاد، في إطار جهود الوقاية من تفشي فيروس (كورونا المستجد).

ويفرض القرار الذي أعلنه مكتب الرئيس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قيودا على عملية الدخول والمغادرة باستثناء الدبلوماسيين ومن تدعوهم الحكومة، وإجراءات الحجر الصحي وغيرها من تدابير الوقاية على مستوى البلاد.

وبعد أن سجلت كازاخستان أول إصابتين بكورونا يوم الجمعة الماضية، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 6 أشخاص أمس السبت.. وكانت السلطات الكازاخية قد أعلنت في وقت سابق إلغاء كافة الفعاليات والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.