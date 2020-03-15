كيفية استخدام موقع عين التعليمي في السعودية؟

في 8 مارس الجاري علقت السلطات في المملكة العربية السعودية الدراسة في المدارس والجامعات وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة التعليم السعودية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "COVID19"ومنع دخوله وانتشاره.

واعتمدت وزارة التعليم السعودية على دورس المدرسة الافتراضية، وأحد هذه المواقع "العين" والذي يمكنك الولوج إليه عن طريق "https://ien.edu.sa/Home/Dashbord".

لا تلزم بالحضور لن يوجد واجبات دراسية، كما لا يوجد اختبارات لتقييم الطلاب، وقد بدأ ذلك منذ أمس 14 مارس



طريقة استخدام العين

جدول دروس الأسبوع التاسع لجميع مراحل التعليم.

أولاً يتم الدخول الي رابط المدرسة الافتراضية

أو يمكن الدخول من خلال تحميل تطبيق منظومة التعليم عن بُعد عبر الموبايل.

بعد ذلك قم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي أخذها الطالب من المدرسة لدخول نظام نور .

ستظهر لك الشاشة الرئيسية، ستجد ايقونات البث المباشر لقنوات عين التعليمية لجميع المراحل الدراسية.