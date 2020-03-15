كارمينيه كارتو.. إيطالي يعيش في طبق كشري ويحلم بجرافيتي فنانين للقاهرة (صور)

يحلم الفنان والرسام الإيطالي كارمينيه كارتولانو بتحويل المبان العادية للقاهرة، إلى عمل إبداعي يؤرخ لحياة الفن والفنانون في مصر.

واعتبر كارتولانو أن المبان الخاوية من الممكن أن تتحول إلى مشروع غرافيتي يجسد فيه مشاهير الفن، متنمنيًا أن تتحول

القاهرة لبؤر جمالية تكسر رتابة اللون الرمادي والبني المسيطر على مبانيها، لترزخ بالحياة والروح على حسب تعبيره.

كارمينيه كارتولانو فنان ورسام إيطالي عشق القاهرة ومقيم منذ عام 1999

في وسط البلد يصف نفسه بأنه رجل إيطالي يعيش في طبق كشري مصري.

وتمتاز لوحاته بقدرتها على الإيهام بواقعيتها وقدرتها على الوصول لعين الجمهور، ويقول: سيكون مبهجا لسكان القاهرة أن يروا هذه اللوحة حتى لو كانت عن طريق الفيديو من خلال ألات عرض مثل البروجيكتور وليس بدهانها بألوان صماء.

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