الكويت تسير أول رحلة لإجلاء المقيمين اللبنانيين غدا

أعلن الطيران المدني الكويتي تسيير أول رحلة إجلاء للمقيمين اللبنانيينفي دولة الكويت غدا الإثنين الموافق 2020/3/16 الساعة الواحدة ظهرا إلى بيروت على طائرة شركة طيران الشرق الأوسط.
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