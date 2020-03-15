الكويت تسير أول رحلة لإجلاء المقيمين اللبنانيين غدا

أعلن الطيران المدني الكويتي تسيير أول رحلة إجلاء للمقيمين اللبنانيين في دولة الكويت غدا الإثنين الموافق 2020/3/16 الساعة الواحدة ظهرا إلى بيروت على طائرة شركة طيران الشرق الأوسط. في دولة الكويت غدا الإثنين الموافق 2020/3/16 الساعة الواحدة ظهرا إلى بيروت على طائرة شركة طيران الشرق الأوسط.

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