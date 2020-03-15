البيت الأبيض: نتائج اختبار "كورونا" الخاص بترامب جاءت سلبية

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الأحد، أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت سلبية.

وقال سين ب. كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي، في مذكرة نشرها

البيت الأبيض، وفقا لصحيفة (يو.إس.إيه. توداي) عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن ترامب قرر، أمس الأول، الخضوع للاختبار بعد إبلاغه بمدى أهمية ذلك، موضحا أن نتائج التحاليل الخاصة به أثبتت عدم إصابته بالعدوى.وكان ترامب، قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي، أمس، أنه خضع لاختبار لبيان ما إذا كان مصابا بالفيروس، وذلك بعد تعامله مع مسئولين برازيليين ثبتت لاحقا إصابتهما بالعدوى.