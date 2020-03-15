توجيه عاجل إلى رئيس البرلمان العراقي لإعلان حالة الطواريء 30 يوما

أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الأحد، أن الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وجها رسالة إلى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لإعلان حالة الطواريء ثلاثين يوما، حسبما أفادت وكالة نباء سبوتنيك.
وقال مكتب الرئيس العراقي إن "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراءوجها رسالة لرئيس مجلس النواب لطلب إعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثين يوما قابلة للتمديد"، مضيفا أن "ذلك جاء استنادا للمادة ٦١ من الدستور".
وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في وقت سابقاليوم، فرض حظر على التجوال لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من السابعة من صباح الغد للقيام بحملة تفتيش وتطهير في المحافظة، فيما أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اجتماع خلية الأزمة لفرض حظر جزئي بالمحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، حتى يوم الخميس الماضي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 83 إصابة، بجانب حالة وفاة.
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