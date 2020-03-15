الجزائر: تعليق الرحلات الجوية من وإلى أوروبا سيتخذ بعد دراسة

قال عبدالعزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، "إن التعليق الكلي للرحلات الجوية من وإلى أوروبا، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا، سيُتخذ بعد دراسة دقيقة وموضوعية".. مؤكدًا مسئولية الحكومة في إعادة المواطنين العالقين في الخارج، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار جراد - في تصريحات إذاعية اليوم - إلى أن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى أوروبا يستلزم دراسة دقيقة وموضوعية وواقعية، مضيفا أن السلطات لا تريد التسرع في اتخاذ إجراءات لا تتماشى مع الواقع.
وتابع "نتحمل مسؤولية تجاه مواطنينا، ومن واجبنا إعادة الجزائريين العالقين في الخارج، وهذا ما يهمنا أكثر، موضحا أن خيار التعليق الكلي للرحلات وارد على أساس تطور وضعية هذا الوباء".
وأكد أنه يجب تحليل الوضع وتوقع اتخاذ إجراءات بشكل تدريجي، لافتا إلى أنه تم تعليق النقل البحري كليا في إطار الإجراءات المتخذة بهدف التصدي لتطور فيروس كورونا.
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