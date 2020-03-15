تشديد إجراءات الفحص بمطار بكين مع زيادة حالات كورونا القادمة من الخارج

شددت الصين إجراءات فحص القادمين من الخارج إلى مطار بكين، اليوم الأحد، بعدما تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة، عدد حالات انتقال العدوى محليا لليوم الثاني على التوالي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويبدو أن الصين، التي بدأ تفشي الفيروس فيها أولا في ديسمبر الماضي، تواجه الآن تهديدا يتمثل في حالات الإصابة الجديدة القادمة

من خارج حدودها، أكبر من مواصلة كبح انتشار الفيروس في الداخل.

وأظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم السبت، بالمقارنة مع 11 حالة يوم الجمعة. والملفت أن بين الحالات الجديدة 16 مصابا

قدموا من الخارج.

وذكرت صحيفة "بكين نيوز"، أن الصين أعادت توجيه جميع الرحلات الدولية التي كان من المفترض أن تهبط في مطار داشينغ الدولي إلى مطار بكين الدولي، ويوم الأحد فرضت طوقا على منطقة خاصة لفحص المسافرين القادمين على متن هذه الرحلات. وأضافت أن المسافرين المارين عبر بكين، إلى وجهات أخرى سيتلقون مساعدة خاصة.

ومن بين الحالات الست عشرة الجديدة القادمة من الخارج، تم رصد خمس في العاصمة بكين وثلاث في شنغهاي.