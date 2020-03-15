الجزائر: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 48 شخصًا و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية وفاة رابع حالة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 48 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 9 حالات بولاية البليدة (شمال) كانت على اتصال مع الحالات الأولية، إضافة إلى حالتين بولاية قالمة (شمال شرق).
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