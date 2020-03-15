المسماري: تركيا أرسلت 7500 مرتزق سوري إلى ليبيا

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن الأتراك قاموا ببناء محطات رادار وصواريخ قرب مصراتة ومعيتيقة. وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة، اليوم، أن الاشتباكات الحاصلة تهدف لمنع الميليشيا من استغلال الهدنة، معلناً أن من يقود العمليات الإرهابية في ليبيا شخص تركي يكنى بأبي الفرقان.

المرتزقة السوريين

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، إن عدد المرتزقة السوريين الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بلغ 7500 شخص، فضلا عن ألف ضابط وفرد تركي، لافتا إلى أن إردوغان يرسل إلى غرب ليبيا من 300 إلى 400 مرتزق أسبوعيا. وقدر المسماري عدد الإرهابيين الذين جلبتهم تركيا من جبهة النصرة وداعش بحوالي 2000 إرهابي، مبيناً أن 190 عنصرا سوريا هربوا إلى أوروبا. وبيّن أن رجال الإخوان يسيطرون على مصرف ليبيا المركزي، وأبرزهم أسامة الصلبي، ويصرفون المليارات للإنفاق على الميليشيات، فيما حصلت قادة الفصائل الذين يدعمون التدخل التركي على مكافآت مالية بالملايين.

مقتل أبو العباس

وأعلن عن مقتل الإرهابي أبو العباس الدمشقي والمئات من السوريين خلال العمليات العسكرية مع الميليشيات السبت.

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المبعوث الجديد

إلى ذلك، أعرب عن أمله في "ألا يدخل المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا من الباب الخاطئ كما فعل غسان سلامة ومن سبقوه"، معتبراً أن الباب الحقيقي للولوج إلى القضية الليبية هو الباب الأمني وليس السياسي، وأن الجيش الليبي يريد انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب الليبي.

العمليات في ليبيا

ولفت المسماري إلى أن معظم المقاتلين الأجانب يتعاطون المخدرات، مشيرا إلى أن أكثر من 50 مليار ليبي هربوا إلى تركيا التي تحتضن قادة الإرهاب.