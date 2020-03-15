السيسي يبحث مع حميدتي القضايا المشتركة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى.
وجرت المباحثات بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان صحفي اليوم، أن السيسي أكد أن سياسة بلاده دائماً ما كانت سنداً ودعماً للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، آخذاً في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين.
وأشاد حميدتي بـ"المساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به"، معربا عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر في المنطقة والقارة.
ووفق المتحدث، شهد اللقاء توافقاً بشأن مجمل القضايا الإقليمية.
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